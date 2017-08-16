كوبر يعلن قائمة المحليين استعدادا لمباراتي أوغندا

مران منتخب مصر استعداداً لمباراة الكاميرون

استبعاد وردة بعد فسخ تعاقده مع فريقه البرتغالي



علي المصري:



أعلن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أسماء اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر المنتخب، استعدادا لمباراتى أوغندا المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجارى بكامبالا، و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.



واختار كوبر ومعاونوه 15 لاعبا محليا وهم: أحمد فتحى وشريف إكرامى وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن أشرف وأحمد الشيخ من الأهلى، وأحمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر من الزمالك، ومحمد عواد ومحمد فتحى من الإسماعيلى، وحسام حسن من سموحة.



ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أنه تقرر إقامة معسكر مفتوح أيام 21 و22 و23 أغسطس الجاري، يتدرب خلاله اللاعبون يومياً بمشروع الهدف، بمدينة السادس من أكتوبر، فى مواعيد تحدد فيما بعد، ويعقد كوبر ولهيطة، مؤتمراً صحفياً فى العاشرة صباح يوم 24 أغسطس، بقاعة المؤتمرات بفندق المنتخبات الوطنية.



ويغادر الفريق إلى برج العرب، لإقامة المعسكر عقب المؤتمر مباشرة فى نفس اليوم، فى الحادية عشرة صباحا، ويستمر بها حتى المغادرة إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، لأداء المباراة الأولى يوم 31 من نفس الشهر، والعودة إلى برج العرب بعد المباراة مباشرة.



من جانب آخر، استبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، اللاعب عمرو وردة، الذى سبق وأعلن عن ضمه للمعسكر فى وقت سابق ضمن قائمة المحترفين، ولكن فسخ عقده مع فريق فيرينسي البرتغالي، بعد واقعة التحرش بزوجات اللاعبين، وصعوبة خوضه لفترة إعداد مع ناديه الجديد، إلا أن تاخر إنضمامه لأي ناد حتى الآن، وعدم خوضه لفترة إعداد، ليقرر المدير الفنى عدم ضمه في المرحلة الحالية، على أن يكون لديه الفرصة في المعسكرات المقبلة، بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين المحترفين والمحليين.