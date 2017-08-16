تسليم مجمعات SME’s الصناعية مطلع الشهر المقبل

المشروعات الصغيرة

❏ حمزة: تمويل 80% من قيمة المجمع عبر مبادرة المركزى



أحمد الدسوقى



تبدأ وزارة التجارة والصناعة، مطلع الشهر المقبل، تسليم أولى مجمعات الـ«SMEs» الصناعية للشباب، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول العام الجارى.



يقدر عدد المجمعات الصناعية المزمع إنشائها 200 مجمع صناعى، بمساحات بين 150 و300 متر متكاملة المرافق، وتكلفة إجمالية مليونى جنيه للمجمع الواحد، ومن المقرر إقامة المجمعات الصناعية فى جميع المحافظات، فى ضوء الأراضى التى ستوفرها المحافظة لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية أسيوط للصناعات الصغيرة، لـ«المال» إن البدء فى تسليم المجمعات فى بعض المحافظات، أبرزها الإسكندرية، والبحيرة، بعد أن أوشكت الوزارة على الانتهاء من إنشائها.



وبحسب حمزة؛ فإن الشباب يكون ملتزما بتسديد من %15 إلى %20 من قيمة المجمع، والباقى يمول من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لـ«SMEs» على أن تسدد القروض على فترات من 5 إلى 10 أعوام، بعد فترة سماح من 6 أشهر إلى عام، لافتا إلى أن البنوك المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة تتيح التمويل للشباب.



وأطلق البنك المركزى مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على 5 % سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.



وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.



ووفقا لجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فإن إجمالى عدد الشركات التى استفادت من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2016، بلغ 37 ألف شركة، بقيمة 101 مليار جنيه.