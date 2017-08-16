EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
تسليم مجمعات SME’s الصناعية مطلع الشهر المقبل
الأربعاء 16 أغسطس 2017 03:13 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أخر الأخبار
المشروعات الصغيرة
❏ حمزة: تمويل 80% من قيمة المجمع عبر مبادرة المركزى
أحمد الدسوقى
تبدأ وزارة التجارة والصناعة، مطلع الشهر المقبل، تسليم أولى مجمعات الـ«SMEs» الصناعية للشباب، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول العام الجارى.
يقدر عدد المجمعات الصناعية المزمع إنشائها 200 مجمع صناعى، بمساحات بين 150 و300 متر متكاملة المرافق، وتكلفة إجمالية مليونى جنيه للمجمع الواحد، ومن المقرر إقامة المجمعات الصناعية فى جميع المحافظات، فى ضوء الأراضى التى ستوفرها المحافظة لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية أسيوط للصناعات الصغيرة، لـ«المال» إن البدء فى تسليم المجمعات فى بعض المحافظات، أبرزها الإسكندرية، والبحيرة، بعد أن أوشكت الوزارة على الانتهاء من إنشائها.
وبحسب حمزة؛ فإن الشباب يكون ملتزما بتسديد من %15 إلى %20 من قيمة المجمع، والباقى يمول من خلال البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لـ«SMEs» على أن تسدد القروض على فترات من 5 إلى 10 أعوام، بعد فترة سماح من 6 أشهر إلى عام، لافتا إلى أن البنوك المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة تتيح التمويل للشباب.
وأطلق البنك المركزى مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على 5 % سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.
وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
ووفقا لجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فإن إجمالى عدد الشركات التى استفادت من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2016، بلغ 37 ألف شركة، بقيمة 101 مليار جنيه.
وزارة الصناعة والتجارة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا