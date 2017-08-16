السلع التموينية تعلن نتائج مناقصة شراء قمح عصر اليوم

قمح

خالد بدر الدين:



تنتظر الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الهيئة تسليم عروض القمح من الموردين العالميين ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي ( الساعة 1000 بتوقيت جرينتش) ويتم الإعلان عن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) مع تقديم العطاءات لشحنات القمح بأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.



وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنها تطلب شحنات من القمح اللين و قمح الطحين أو أحدهما من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية طرحت مناقصة أمس الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة من العشرين إلى الثلاثين من سبتمبر المقبل.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 4.6 مليون طن ويكفي احتياجات البلاد لحوالى 6 شهور وتستهلك مصر حوالى 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم.



وتستهدف مصر استيراد 6.2 مليون طن من القمح هذا العام 2017-2018 بعد أن استوردت 5.580 مليون طن من القمح في السنة المالية الماضية 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في السنة المالية السابقة .

