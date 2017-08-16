EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسميا.. الزمالك يتعاقد مع الشامي وجمعة مقابل 21 مليونا
الأربعاء 16 أغسطس 2017 02:45 م
الزمالك يتعاقد مع الشامي وجمعة مقابل 21 مليونا
أخر الأخبار
الزمالك يتعاقد مع الشامي وجمعة مقابل 21 مليونا
علي المصري:
أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، صفقى عبد الله جمعة ومحمد الشامى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، والتى أنتهت إعارتهما أمس للنادى المصرى، لينضما للقلعة البيضاء، مقابل 21 مليون جنيه، حصل عليها الفريق البترولى.
وأكد عبد الناصر محمد مديرالكرة بأنبي، في أن مجلس إدارة ناديه، وافق علي بيع اللاعبين، بعد إتفاق مجلسي إدارتي الناديين علي ذلك، وألتزام الزمالك بسداد قيمة الصفقة، طبقا لما أتفق عليه، وفى المواعيد المحددة، ودخلت قيمة الصفقة لخزينة الفريق البترولى.
وشدد على أنه في حالة عدم الاتفاق أو إبرام الصفقة مع نادى الزمالك، كان سيستكمل اللاعبان تعاقدهما مع إنبى، مضيفا أن ناديه لا يزايد على لاعبيه في أي صفقة، ويحترم اتفاقه مع الزمالك أو غيره من الأندية، بعدما دخل الأهلى في مفاوضات مع الثنائي في الفترة الأخيرة، للتعاقد معهما وطلب ضم الشامي وجمعة رسميا.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا