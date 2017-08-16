رسميا.. الزمالك يتعاقد مع الشامي وجمعة مقابل 21 مليونا

علي المصري:





أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، صفقى عبد الله جمعة ومحمد الشامى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، والتى أنتهت إعارتهما أمس للنادى المصرى، لينضما للقلعة البيضاء، مقابل 21 مليون جنيه، حصل عليها الفريق البترولى.





وأكد عبد الناصر محمد مديرالكرة بأنبي، في أن مجلس إدارة ناديه، وافق علي بيع اللاعبين، بعد إتفاق مجلسي إدارتي الناديين علي ذلك، وألتزام الزمالك بسداد قيمة الصفقة، طبقا لما أتفق عليه، وفى المواعيد المحددة، ودخلت قيمة الصفقة لخزينة الفريق البترولى.



وشدد على أنه في حالة عدم الاتفاق أو إبرام الصفقة مع نادى الزمالك، كان سيستكمل اللاعبان تعاقدهما مع إنبى، مضيفا أن ناديه لا يزايد على لاعبيه في أي صفقة، ويحترم اتفاقه مع الزمالك أو غيره من الأندية، بعدما دخل الأهلى في مفاوضات مع الثنائي في الفترة الأخيرة، للتعاقد معهما وطلب ضم الشامي وجمعة رسميا.



