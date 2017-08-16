المصرية للاتصالات تستقر على شروط موزعى خدمات المحمول

المصرية للاتصالات حديث

محمود جمال



استقرت الشركة المصرية للاتصالات على الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعيها المعتمدين على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية خلال سبتمبر المقبل.



وقال مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات، إن الاشتراطات تقتضى ألا تقل مساحة الفرع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، بجانب امتلاك الموزع سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».



وكانت الشركة قد تعاقدت منذ أيام مع 15 موزعأ بنظام الفرانشايز، يمتلكون 80 فرعأ لتسويق خدمات المحمول كمرحلة أولى.



ويقصد بنظام الفرانشايز منح طرف لآخر حقًا أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية، للقيام بتوزيع منتجات أو تقديم خدمات معينة تحت اسم العلامة التجارية التى يستخدمها أو ينتجها الطرف الأول لفترة محددة وفى منطقة جغرافية بعينها وحسب تعليماته، مقابل الحصول على نسبة عمولة أو مزايا اقتصادية.



وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن هؤلاء الموزعين سيقدمون خدمات الاشتراك بالهاتف الأرضى والإنترنت فائق السرعة «ADSL» والمحمول، بعدما حصلوا على أكواد معتمدة من الشركة ومسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات وطرح فاتورة شهرية مجمعة للعملاء، لافتا إلى أن نسبة العمولة بين تلك الشركات والمصرية مازالت قيد الدراسة.



وأكد أن الشركة طلبت من 100 موزع آخر استيفاء الشروط السابقة تمهيدأ لضمهم إلى المنظومة الجديدة بداية 2018، مضيفأ أنه سيتم انتداب موظف من «المصرية للاتصالات» داخل الفروع لتدريب العاملين بها لمدة 3 إلى 4 شهور على الأقل.



كما ألزمت المصرية الموزعين على غرار شركات المحمول الثلاث بعدم بيع خطوط المحمول للمحليين إلا بأصل البطاقة الشخصية، بشرط ألا يزيد العدد على 6 شرائح، وألزمت الأجانب بتقديم جواز سفر مرفق بتأشيرة موقعة بختم النسر.



يذكر أن المصرية للاتصالات كانت أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات 4G فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وسددت منها 5.2 مليار جنيه، مع تقسيط المتبقى على 4 سنوات.



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.



ووفق مجموعة عمل الإنترنت بالاتحاد العام للصناعات، فإن عدد الموزعين المعتمدين فى مصر يصل إلى 300 موزع يمتلكون 2500 فرع، يخدمون عملاء شركات «تي إي داتا وأورنج وفودافون واتصالات ونور» بحجم أعمال يبلغ مليارى جنيه سنويا من المتوقع وصوله إلى 6 مليارات خلال العام المقبل بعد تشغيل خدمات الجيل الرابع.