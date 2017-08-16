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الإسكندرية
52 مليون جنيه تنهي 65 % من دائرى الإسكندرية الجديد
الأربعاء 16 أغسطس 2017 02:13 م
دائري الاسكندرية
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دائري الاسكندرية
مها يونس
قال المهندس، سيد محمد السيد، وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، إن الموقف التنفيذي لمشروع الطريق الدائري "شرق المحافظة" وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به لـ 65.72% ، بتكلفة نحو 52 مليون جنيه من إجمالي 107 مليون جنيه قيمة المشروع الإجمالية.
وأضاف "السيد" خلال تصريحاته لـ "المال": "المشروع يأتي ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2016 – 2017، والذي يبدأ من طريق المطار خلف أكاسيا حتى كوبري العوايد، ويتم إنشاءه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بطول 9 كم، في إتجاهين عرض 12.5 متر للإتجاه.
وأضاف وكيل الوزارة، أن الطريق الجديد من المُقرر أن يكون محور مروري هام لنقل الكثافات المرورية من قلب الإسكندرية إلى خارجها، موضحاً أن الطريق سيعمل بدوره على نقل الكثافة المرورية من الطريق الصحرواي للمتجه إلى شرق المنتزة، دون التطرق للدخول إلى قلب المحافظة.
وعلى جانب أخر لفت المهندس "سيد" إلى أن مديرية الطرق أنهت الخطة الإستثمارية، والتي تضمنت أعمال رصف جديدة بعشرة أحياء، مؤكداً أن نسبة التنفيذ بها وصلت لـ 100% ، وذلك من خلال الإعتماد المالي الذي تم رصده للعام المالي الحالي والبالغ 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الإعتماد المالي الإضافي الذي أدرجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لإنهاء الأعمال بطرق المدينة الداخلية لدعم طرق الثغر ، بإعتماد وصل لـ 30 مليون جنيه إضافية مساوية للدعم المالي للخطة الإستثمارية بالربع الأخير، ليصل إجمالي الدعم للعام المالي المُنقضي 60 مليون جنيه، وذلك من الموازانات الخاصة بالمحافظة، في إطار دعم خطة النقل والطرق، وفق المسؤول ذاته.
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