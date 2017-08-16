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بنـــوك
المراسم الدولية توقع قرضاً معبرياً بقيمة 900 مليون جنيه
الأربعاء 16 أغسطس 2017 02:10 م
البنوك العاملة فى السوق المحلية
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البنوك العاملة فى السوق المحلية
«أبو ظبى الإسلامى كابيتال» مستشاراً مالياً.. و«مصر» وكيلاً للتمويل والضمان
محمد سالم
وقعت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى، التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، العقود النهائية للحصول على تمويل بقيمة 900 مليون جنيه، من تحالف مصرفى يضم 5 بنوك، هى: «مصر، البركة، التنمية والعمال، العقارى، الاستثمار العربى».
ولعب بنك الاستثمار أبو ظبى الإسلامى – كابيتال دور المستشار المالى والمسوق للصفقة، فيما تولى بنك مصر دور وكيل التمويل والضمانات والتسويق، وقالت مصادر لـ«المال» إن السيولة يتم توفيرها فى صورة تمويل معبرى، يقابل جزءًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بالقاهرة الجديدة، على أن يتم تحويله فيما بعد إلى قرض طويل الأجل.
وتمتلك "المراسم الدولية" قطعتى أرض بمنطقة التجمع الخامس، حصلت عليهما فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، إحداهما بمساحة 118 فداناً، والأخرى قرابة 40 فداناً، مخصصتان للنشاط العمرانى المتكامل.
وتعد المجموعة إحدى كبرى شركات المقاولات العاملة فى مصر، وشاركت فى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى مع الحكومة، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ.
كانت مصادر قد كشفت لـ«المال»، مطلع الأسبوع الحالى، عن قيام الشركة بفتح باب الحجز فى مشروعها كومباوند 5th square بالتجمع الخامس المقام على 158 فدانًا بالقرب من مشروع بالم هيلز ونادى بلاتنيوم.
ويشمل المشروع وحدات سكنية وشققًا بمساحات 90، 120، 145، 180، 205 أمتار و2060 مترًا للبنتهاوس، وبأسعار تبدأ من 14.350 إلى 14.9 ألف جنيه للمتر، وتسلم الوحدة كاملة التشطيب، بينما تسلم الفيلات على الطوب الأحمر بأسعار تبدأ من 4.5 مليون جنيه للتاون هاوس و5.8 مليون للتوين، و8.5 مليون للفيلا المستقلة.
ووضعت «المراسم» 3 أنظمة للسداد: الأول %5 دفعة حجز و%5 بعد 3 شهور مقدم تعاقد و%5 دفعة استلام والتقسيط على 6 سنوات، والثانى %10 حجز و%10 تعاقد و%10 استلام وتقسيط الباقى على 8 سنوات، بالإضافة لتقديم عرض بالتقسيط على 4 سنوات بشرط أن يباع المتر بسعر 12.750 ألف جنيه.
ومن المقرر تسليم الوحدات بعد 3 سنوات من التعاقد أى عام 2020، ويتم تدشين العمارات بارتفاع أرضى و4 أدوار، ويضم المشروع خدمات لاند سكيب ومولا تجاريا ضخما وناديين صحيين، أحدهما للعمارات والآخر للفيلات.
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