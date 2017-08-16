الحكومة تبدأ إجراءات إنشاء مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى

سحر نصر 10

❐ دعوة رئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا.. وبحث مشروعات النقل والطاقة

❐ ممثل منطقة الشرق الأوسط: الانتهاء من عقود تمويل الكهرباء قبل أخر سبتمبر



أحمد عاشور وسمر السيد



وهاجر عمران



بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مفاوضات مع رجال أعمال مصريين لتشكيل مجلس استشارى للاستثمار الأجنبى فى مصر، ليكون منصة للحوار بين الحكومة وكبرى الشركات الاستثمارية.



وذكرت المصادر أن المجلس الاستشارى هدفه الاستماع لآراء مجتمع الأعمال قبل اتخاذ القرارات بما يلبى رغبات السوق، مضيفة أنه جارٍ التفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لقديم الدعم الفنى والدراسات الاستشارية عن احتياجات المستثمر الأجنبى.



وقال بيان لوزارة الاستثمار أمس إن المجلس سيكون هدفه القضاء على أى خلافات أو عقبات تعوق الاستثمار الأجنبى المباشر، والذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى.



وتطرقت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر خلال اجتماعها فى العاصمة البريطانية لندن مع «فيليب بنت» الن بيلوه، نائب البنك، لخطوات تشكيل المجلس الاستشارى، إلى جانب مناقشة محفظة التعاون الجارية والمستقبلية والمقدرة بنحو 2.6 مليار يورو.



وتتضمن المحفظة ضخ استثمارات فى البنية الأساسية ومجالى الطاقة والنقل ودعم القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.



وبحث الاجتماع إمكانية تمويل البنك لمشروع مصرف كتشنر بكفر الشيخ من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر فى أسرع وقت.



وأكدت نصر حرص مصر على استضافة المنتدى الاستثمارى المزمع عقده مع البنك فى نوفمبر 2017 والذى سيُعد فرصة لطرح الاستثمارات والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعقد لقاءات لعدد من الشركات العالمية المستثمرة والتى تنوى الاستثمار فى مصر.



ودعت الوزيرة البنك ورئيسه للمشاركة فى «منتدى أفريقيا 2017» والمزمع عقده فى شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.



من جانبها، كشفت جانيت هكمان، المدير التنفيذى بالبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم بالقاهرة، أن البنك سيوجه حزمة تمويلات بقيمة نصف مليار دولار إلى مشروعات تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأضافت هكمان، فى تصريحات لـ«المال»، أن التمويلات موجهة لنحو 16 مشروعا، كما أن البنك سيوقع على التعاقد الأول خلال الأسبوع الجارى، على أن تتم التعاقدات الأخرى تباعا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى ان أحد المشروعات سيكون فى أسوان.



ولفتت إلى مناقشة تفاصيل المشروعات فى اللقاء الذى جمع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع ممثلى البنك فى العاصمة البريطانية لندن أمس، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والمشروعات التى يتم تمويلها من البنك فى قطاع النقل والبنية التحتية والسكك الحديدية.



وأكدت أن البنك سيشارك فى منتدى الاستثمار الأفريقى الذى تعقده مصر قبل نهاية العام الجارى.