ميناء الإسكندرية يناقش منظومة تقليل التكدس أمام الموازين

السيد فؤاد:





ناقشت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا الحلول التي يمكن تطبيقها لحل مشكلة انتظار السيارات لفترة طويلة داخل الميناء.





وقال محمد العنتبلي، عضو مجلس الإدارة مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بهيئة ميناء الإسكندرية برئاسة المهندس محمد الدقاق ــ نائب رئيس هيئة الميناء وحضور العديد من مسئولي الهيئة ( مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الاسكندرية، رئيس شركة إسكندرية لتداول الحاويات، رئيس الشركة الدولية لتداول الحاويات ،رئيس شعبة خدمات النقل الدولي،رئيس شعبة المستخلصين).





وأضاف العنتبلي، نائب رئيس الهيئة، أن المنظومة الجديدة المنوط تطبيقها من أجل تقليل التكدس أمام الموازين وعرض أسباب التكدس ومنها قلة عدد موظفي الجمارك المتواجدين علي الموازين.





وأوضح أن هيئة الميناء بها 12 ميزانا تعمل جميعها، ورغم ذلك فإن أقصي عدد للموازين الفعلي التى تعمل بانتظام هم ثلاثة موازين بحد أقصي؛ بسبب عدم وجود موظفي الجمارك.





وأشار عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أنه تم الاتفاق علي إنشاء مكاتب حجز لدخول السيارات للتحميل عند ( باب 27، باب 50 ) وأيضاُ علي إنشاء مكتبي حجز داخل كل من الشركة الدولية لتداول الحاويات وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لحجز مواعيد التحميل والتعتيق بمواعيد مسبقة من أجل تقليل التكدس في الميناء.





وأوضح أنه اقترح تحديد موعدد مع مقاولي النقل ومسئولي النقل بالشركات من أجل شرح المنظومة الجديدة والوقوف عند نقاط القوة والضعف فيها.





كما تم الاتفاق علي تقديم طلب لشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "الصينية" بمد فترة السماح للتحميل دون دفع أى غرامات من الساعة الثانية عشر حتي الساعة السادسة صباحاٌ أسوة بما هو معمول به في شركة اسكندرية لتداول الحاويات "الحكومية".