9.2 مليار جنيه أقساط الحياة خلال الـ5 شهور الأولى من 2017

تأمين الحياة 88

مروة عبد النبي:



ارتفعت أقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية من 6.3 مليار جنيه إلى 9.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 45.9%، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مايو الماضى من العام الجارى.



وأوضح تقرير شهر يونيو الصادر عن هيئة الرقابة المالية معدل التغير فى وثائق تأمينات الحياة السارية بنسبة 49%.



ورصد التقرير ارتفاع ملحوظ فى نمو عدد الوثائق الجديدة بتأمينات الأشخاص إلى 235مقابل 173 خلال نفس الفترة بمعدل نمو تجاوز 35.8%، لافتا إلى أن معظم الزيادة تركزت فى الوثائق الفردية لمعظم شركات الحياة.