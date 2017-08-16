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عقـــارات
ثلاثة لا يحق لهم التقدم لمشروع سكن مصر
الأربعاء 16 أغسطس 2017 01:21 م
مشروع سكن مصر
أخر الأخبار
مشروع سكن مصر
بدور إبراهيم
قال مسؤول ، اليوم الأربعاء، إن 3 فئات لا يحق لها الحصول على كراسة شروط مشروع سكن مصر.
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن "تم تعديل البند رقم (3) من شروط الحجز الواردة بكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"
وحدد التعديل 3 فئات لا يحق لهم الحصول على كراسة شروط مشروع سكن مصر على النحو التالي: "لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر، أو وحدة أو أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى".
ومشروع سكن مصر أحد المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين بأسعار مدعمة، بجانب دار مصر ووحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، وتشهد تلك المشروعات إقبالا كبيرا.
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