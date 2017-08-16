أبوقير للأسمدة تدرس تجزئة القيمة الأسمية للسهم

أبوقير للأسمدة

الصاوي أحمد:



قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إنها تقوم بدراسة تجزئة القيمة الأسمية لسهمها بنسبة 1 إلى 15%.



وأضافت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه في حالة الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس الإدارة في أول انعقاد له لاتخاذ جميع الإجراءات.



وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مايو الماضي، زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي تمول من الاحتياطيات الظاهرة بالمركز المالي المنتهي في ديسمبر 2016، بقيمة 630.9 مليون جنيه.