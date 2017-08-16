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بورصة وشركات
مدينة نصر تبدأ إجراءات إصدار شهادات الإيداع
الأربعاء 16 أغسطس 2017 12:19 م
وحدات الإسكان المتوسط
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وحدات الإسكان المتوسط
مصطفى طلعت:
بدأت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل جزء من أسهمها لشهادات إيداع دولية.
وطالبت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، المساهمين الراغبين في تحويل كل أو بعض أسهمهم إلى شهادات إيداع دولية للتقدم لها لتقديم طلب يتضمن جميع البيانات الخاصة به والأسهم المملوكة بمقر الشركة.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت، مؤخراً، على تحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية بحد أقصى 33% من رأس المال.
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