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عقـــارات
درويش: تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين برأس البر
الأربعاء 16 أغسطس 2017 11:39 ص
الصيادين المصريين
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الصيادين المصريين
بدور ابراهيم:
قال أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، إنه تم اليوم توقيع اتفاقية بين محافظة دمياط وصندوق تطوير المناطق العشوائية للبدء فى تطوير منطقتي شمال وجنوب الصيادين بتكلفة حوالى 25 مليون جنيه وسوف يتم بناء 8 عمارات تحتوى على 160 وحدة سكنية علي أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عام.
وتقع المنطقتين فى موقع متميز شرق مدينة رأس البر ومباشرة على نهر النيل، ورغم أن الموقع المتميز إلا أن الهيكل العمرانى السائد للمباني هو عشش بمخلفات البناء والخشب والخوص بارتفاع دور واحد، ويهدف مشروع التطوير إلى توفير سكن أمن لجميع الأسر بمساحات مناسبة، مع توفير الخدمات لكل المنطقة على أن يكون التطوير فى نفس المكان مع ضرورة الحفاظ على حرم نهر النيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، لذا فإن المشروع يتضمن عمل الطرق المطلوبة وكذلك مناطق مفتوحة بالإضافة إلى تطوير كورنيش النيل.
وتبلغ مساحة منطقة شمال الصيادين حوالى 4 فدان حيث تشتمل على 121 وحدة سكنية، أما منطقة جنوب الصيادين فمساحتها حوالى 2.5 فدان ويوجد بها 38 وحدة سكنية.
الجدير بالذكر أن نائب وزير الإسكان قد قام بإجراء حوار مجتمعي مع أهالي المنطقتين بفرض الوصول الي أفضل الحلول التي تلبي متطلبات الاهالي.
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