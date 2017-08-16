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سيـــاســة
رئيس بعثة الحج : سنسهل إقامة الشعائر و حل أية مشكلة تطرأ
الأربعاء 16 أغسطس 2017 11:20 ص
اجتماع الحج
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اجتماع الحج
بدور إبراهيم
قال رئيس بعثة الحج الرسمية، ووزير الإسكان، مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، إننا نهدف لخدمة الحجيج، وتيسير إقامة الشعائر، وحل أية مشكلة تطرأ.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء البعثة، لمتابعة آخر ترتيبات سفر الحجيج، وإقامتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وعلى رأسها الخدمات الصحية، والنقل.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع "سأكون حريصاً علي زيارة البعثات، للاطمئنان علي سلامة الحجاج، والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً علي أهمية توفير وسائل الانتقال الجيدة للحجاج، وكذلك توفير الخدمات الصحية بالتنسيق مع وزارة، التى أرسلت بعثتها لبدء تقديم الخدمات للحجاج المصريين، ووزير الصحة يتلقى تقريرا يوميا من البعثة"
وأوضح أنه "سيعقد اجتماعا يوميا في السعودية لمتابعة أحوال البعثة، وحل أي مشكلة علي الفور، حيث تم تقسيم اللجان النوعية التي ستمر على البعثات، وستكون هناك غرفة عمليات طوال الـ24 ساعة في مقر إقامة البعثة، ولجنة لإدارة الأزمات، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء"
وأشار إلى أنه يتم إعداد تقرير يومي للعرض علي رئيس الوزراء بكل ما يخص الحجاج، وتم تخصيص أرقام تليفونات بمركز معلومات مجلس الوزراء للرد علي استفسارات الحجاج.
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