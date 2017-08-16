6 أكتوبر يطالب مالكي التوسعات بعقود ملكياتهم

بدور إبراهيم:

طالب المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مالكي الأراضي الواقعة بالمنطقة المرموز لها بالحرف (ي 1)، الداخلة ضمن القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، للتوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتقدم بالعقود والمستندات الدالة على ملكياتهم لهذه الأراضي إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك في موعد أقصاه شهر، حتى يمكن تحديد أسس التعامل معهم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة نقداً أو عيناً، تمهيداً لاستيعاب ملكياتهم ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة.​



