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عقـــارات
6 أكتوبر يطالب مالكي التوسعات بعقود ملكياتهم
الأربعاء 16 أغسطس 2017 11:07 ص
عقارات 11
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عقارات 11
بدور إبراهيم:
طالب المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مالكي الأراضي الواقعة بالمنطقة المرموز لها بالحرف (ي 1)، الداخلة ضمن القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، للتوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالتقدم بالعقود والمستندات الدالة على ملكياتهم لهذه الأراضي إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك في موعد أقصاه شهر، حتى يمكن تحديد أسس التعامل معهم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة نقداً أو عيناً، تمهيداً لاستيعاب ملكياتهم ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة.
عقـــارات
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