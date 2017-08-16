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عقـــارات
ثقة وإثمار توقعان عقد إدارة معرض TREEX 2017 تكنولوجيا
الأربعاء 16 أغسطس 2017 05:31 ص
معرض TREEX 2017
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معرض TREEX 2017
المال- خاص:
وقعت شركة ثقة العقارية، عقد شراكة مع شركة إثمار للتكنولوجيا العقارية، بهدف إدارة الأخيرة التعامل مع زوار معرض TREEX 2017 العقارى، الذى تنظمة شركة ثقة، من خلال أنظمة وبرامج تكنولوجية حديثة .
يقام معرض TREEX 2017 العقارى، فى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الجارى، بقاعة السرايا بفندق إنتركونتيننتال سيتى ستارز، بمشاركة أكثر من 35 شركة عقارية.
قال محمد الدهشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة، إن عقد الشراكة يأتى ضمن سعى الشركة لتقديم نموذج مختلف فى إدارة وتنظيم المعارض العقارية، باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم فى تحديد نتائج الشركات المشاركة فى المعرض، والاستفادة من الزوار فى توفير احصائيات تمكن الشركات من دراسة متطلبات السوق، وتحقيق نتائج مرضية من المشاركة.
وأضاف أن الشركة ستتبع أنظمة حديثة فى جميع فاعلياتها المستقبيلة، وتتابع التطورات العالمية فى هذا الشأن، حيث تخطط لتنظيم مجموعة من الأنشطة التى تساهم فى تنشيط السوق، وتطوير الأداء للمتعاملين بداخله، وأوضح أن الشركة بدأت نشاطها بتنظيم مؤتمر اقتصادى عن معايير الجودة بالقطاع العقاري، في مارس الماضى.
وقال محمد الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة إثمار للتكنولوجيا العقارية، إن شركته تقدم مجموعة من التطبيقات والأنظمة باعتبارها شريك تكنولوجي للمعرض، ومنها نظام "eProfit CRM"، كأداة لتنظيم العلاقة بين العملاء ومسئولي البيع في الشركات، أثناء وبعد المعرض، والحصول على احصائيات واقعيه مميكنه عن حجم واهتمامات العملاء، وتحويل المعرض لأول معرض عقاري إلكتروني يدير جميع مهام العملاء والشركات ومندوبينها بشكل ألي، مشيرا إلى أن البرنامج ملك لشركته.
كما أشار إلى إمكانية فتح مندوبى البيع للنظام بكل سهولة على أجهزة الموبايل، وحفظ قواعد بيانات العملاء، وإرسال رسائل نصية وايميلات، وستقوم شركته بتدريب فريق عمل كل شركة علي النظام قبل المعرض.
وأضاف أن استخدام النظام سيظل متاح للشركات لمدة شهر، بعد انتهاء المعرض، لمساعدتهم علي زيادة حجم المبيعات، لأقصى حد.
وقال إن الشركة ستعرض خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، طريقة مساهمة التكنولوجيا الحديثة فى تحسين أداء القطاع.
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