بدء أولى خطوات ميكنة ديوان بورسعيد ووحداتها المحلية

ميكنة ديوان بورسعيد 4



أمانى العزازى:



وقع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتطوير وميكنة الأعمال بديوان عام المحافظة والأحياء.



وأثني المحافظ علي الخبرات والإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها الوزارتين، مؤكدا علي أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.



شهد توقيع البروتوكول المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



ويشمل البروتوكول خمس محافظات من بينهم بورسعيد، ويهدف إلي ميكنة دورة العمل بديوان عام المحافظة، وتحسين منظومة الخدمات التي تقدمها هي ووحداتها المحلية للمواطنين، باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.



ولفت بيان إعلامى أصدرته المحافظة أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوي جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظة، والوحدات الإدارية التابعة لها، كما تهدف إلي تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية المختلفة بالدولة، بما يعود بالنفع علي المواطنين.



وأوضح البيان أن البروتوكول يتضمن مجموعة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تهدف إلي نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP ، ويشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة الحسابات، والمخازن والمشتريات، وشؤون العاملين، والاستحقاقات، والموازنة، بالإضافة إلي ميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الهاتف المحمول، وأنظمة إدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة باستخدام أحدث التقنيات.



وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين، التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وتطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، ونشر النظام المركزي المميكن لإدارة ديوان المحافظة، والإدارات الخدمية والإدارية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة.

