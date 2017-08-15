البورصات العربية تتكبد خسائر بقيادة مسقط والدوحة

خسائر أسعار البترول

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء منها مصر التى تراجعت بورصتها للجلسة السادسة على التوالي وهبوط جميع بورصات الخليج بنسب متواضعة بقيادة مسقط والدوحة وسط تعاملات ضعيفة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى سجل أسوأ أداء في المنطقة لليوم الثالث على التوالى بهبوطه 0.3% ليسجل 13102 نقطة ليصل إجمالى خسائره فى 6 جلسات أكثر من 4.3% بقيادة سهم شركة بايونيرز القابضة للخدمات المالية التى خسر سعره 3.5% بينما هبط سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام القيادي 1.5%.



وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.8% ليصل إلى 4939 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6% ليتجاوز 9134 نقطة مع هبوط سعر سهم الخليج للمخازن 1.7% وتراجع سعر سهم مجموعة استثمار القابضة بنفس النسبة .



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليرتد إلى 7103 نقطة وهبط سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 2.9 % وهبط سعر سهم شركة وفا للتأمين 3.1%.



انخفض مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليصل إلى 1312 نقطة، بينما خسرت مؤشرات بورصات دبي وأبو ظبى والكويت نسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منها لتستقر عند إلى 3580 نقطة و4471 نقطة و6844 نقطة على الترتيب.