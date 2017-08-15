الهضبة يداعب الحوت ويثير غيرة 11 برجا

عمرو دياب

حسين رجب



"وﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﺒﻚ ﻣﻮﺕ ﻭﺑﺤﺐ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺤﻮﺕ"، قسم حرّك به الهضبة والمطرب العالمي، عمرو دياب، غيرة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



هذا القسم جاء ضمن أغنية "أجمل عيون" بألبومه الغنائي الجديد "معدي الناس" المنتظر طرحه في الأسواق قريبا.



وتقول كلمات الأغنية، "ﻳﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﻋﻴﻮﻥ ﻭﺃﺣﻠﻰ ﻋﻴﻮﻥ ﺻﺤﻴﺘﻲ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻴﻦ.. ﺻﺤﻴﺘﻲ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﺩ ﻭﺳﺎﻓﺮﺗﻲ ﻟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ.. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﺒﻚ ﻣﻮﺕ ﻭﺑﺤﺐ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺤﻮﺕ".



و تصدر هاشتاج #برج الحوت مساء اليوم الثلاثاء المرتبة الثانية في ترتيب الهاشتاجات في تويتر



المشاهير كانوا الأبرز غيرة من غناء الهضبة لبرج الحوت، وقال الفنان محمد هنيدي عبر تويتر " عبلة والله لحبك موت واحب برج الحوت" في إشارة إلى المشهد السينمائي الشهير الذي يجمعه بالفنانة غادة عادل ليعبر فيه عن حبه.



وغرد ثانية قائلا :"ممكن بدون تكليف واحدة لبرج الدلو".



والأبراج الفلكية 12 برجا، في آخرهم يقع برج الحوت، ويتقدمهم على التوالي :الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والعذراء، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو.



وشكرت الإعلامية سلمى صباحي، عبر "تويتر" دياب كونها من مواليد برج الحوت.



بينما بدت غيرة الأبراج، عند الفنانة وفاء عامر، ومازحت الهضبة عبر صفحتها بـ" فيسبوك" قائلة: "مفيش والله بحبك موت وأحب برج الجوزاء"، موجهة الشكر للأغنية.



وكذلك فعلت ذلك الفنانة التونسية، هند صبري، عند مازحت دياب عبر حسابها بـ"تويتر"، طالبة أغنية لبرج الدلو.



كما سارع الجمهور المتفاعل مع الأغنية عبر مواقع التواصل في تأليف كلمات مماثلة على الوزن نفسه، وتحمل أسماء أبراج، مثل "والله بحبك ياعسل وبحب برج الحمل"، كما سارع آخرون في الحديث عن حبهم لأبراج أخرى مثل الدلو والجوزاء.



الأمر تجاوز غيرة الأبراج، منذ أن أطلق الهضبة كلمات أغنيته، وربط متابعون وتقارير صحفية كلمات تلك الأغنية بشائعات تزعم وجود علاقة بين دياب والممثلة دينا الشريبني التي تنتمي لمواليد برج الحوت أيضا.



وفي تصريحات سابقة، نفى كل من مكتب الهضبة ودينا الشريبني وجود أي علاقة بينهما.



وفي تصريحات صحفية، كشف الملحن، عمرو مصطفى، الذي يحب هذا البرج حكاية تلك الأغنية التي لحنها قائلا : "زوجتي العزيزة برج الحوت، وعشرة عمري وشريكة نجاحي، أظن الرسالة وصلت"



وأضاف "مافيش أغنية في العالم بتوصل غير لما تكون صادقة، الكلمات صادقة صدرت من الشاعر، تركي آل شيخ، ولحنتها بصدق، ووصلت لعمرو دياب فغناها بصدق، فنجحت بصدق. هذه هي الحكاية".





