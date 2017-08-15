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رياضة
بطولتان ومباراة هامة ضمن مباحثات رئيس الوزراء مع وزير الشباب
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 05:21 م
رئيس الوزراء ووزير الشباب
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رئيس الوزراء ووزير الشباب
خاص
بحث رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، عدد من الموضوعات بين إقامة بطولتي عالم ومباراة هامة في مصر الفترة المقبلة، وفق بيان.
وتناول اللقاء مراجعة الإستعدادات الخاصة بإستقبال البطولات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مصر.
وفي مقدمة هذه البطولات وفق البيان "بطولة كأس العالم للكرة الطائرة، تحت 23 سنة، المتوقع افتتاحها يوم الجمعة 18 أغسطس، وبطولة العالم للتايكوندو بشرم الشيخ، المقرر افتتاحها يوم الأربعاء 23 أغسطس".
بالإضافة إلي مبارة كرة القدم الهامة في تصفيات كأس العالم بين منتخبي مصر وأوغندا التي ستقام بإستاد برج العرب يوم الثلاثاء 5 سبتمبر القادم.
وناقش رئيس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة، الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وكذلك أعمال الجمعيات الخاصة للهيئات الرياضية (الأندية والإتحادات ومراكز الشباب) لوضع لوائح الأنظمة الأساسية لها والتي سيتم إجراء الانتخابات القادمة علي أساسها.
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