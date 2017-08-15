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رياضة

وردة يواجه أنباء التحرش بالملاحقة القضائية

عمر وردة
عمر وردة
عمر وردة

على المصرى


أعلن الدولى المصرى عمرو وردة، اليوم الثلاثاء، لاعب باوك اليونانى، والمعار لفيرينسي البرتغالي، أنه سيتحرك قضائيا ردا على الأنباء التى تم تداولها فى الأيام الأخيرة، حول تحرشه بزوجات اللاعبين فى ناديه الجديد، بعد فسخ تعاقده مع فريقه البرتغالى.


جاء ذلك بحسب بيان نشر عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".


وقال وردة في البيان "أعزائي الأصدقاء والمشجعين، في الأيام الأخيرة تعلمت أن البعض لا يهتم بمدى الأذى والضرر بإصدار بيانات وأخبار كاذبة من أجل إشباع رغباتهم فقط، لقد كنت دوما رجل محترم ورفضت أن أقوم بأي سلوك خاطيء".


وأضاف"أعلن عدم تقبلي لمن يتعامل مع الجنسيات المختلفة عن بلادهم بطريقة غير محترمة"، مشيرا إلى أن سيقاضي "كل من لوث سمعته بشكل جنائي .


وحول المستقبل، أشار اللاعب المصري في ختام بيانه إلى أن كامل تركيزه منصب على ممارسة مهنته وهي لاعب كرة القدم، وسيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة، لكي يحسن من مهاراته لكي يساعد ناديه ومنتخب بلاده


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