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بورصة وشركات
الذهب يخسر 1.4 % خلال جلستين مع احتمال تأجيل ضربة جوام
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 04:55 م
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
خالد بدر الدين
هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية، لتصل خسائره منذ نهاية الأسبوع الماضى أكثر من 1.4 %، وفق ما ذكرته وكالة رويترز
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء بعدما ألمح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى أنه سيؤجل قرارا بإطلاق صواريخ صوب جزيرة جوام الأمريكية مما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر وعزز الأسهم والدولار وعائدات، السندات.
وذكرت الوكالة أن أسعار الذهب تتعرض لضغوط عديدة منها توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية مع تصريح مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي إنه يؤيد زيادة الفائدة مرة أخرى هذا العام ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة نظرا لأن ذلك يدفع عائدات السندات والدولار للصعود.
وكانت أسعار الذهب قفزت الأسبوع الماضى مع تصعيد التهديدات العسكرية بين واشنطن وبيونجيانج حيث يعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات التوترات السياسية ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ شهرين ليتجاوز 1291.86 دولار للأوقية يوم الجمعة .
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