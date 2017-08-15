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اتصالات وتكنولوجيا
تمثل 5% من ثروته ... جيتس يتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 04:22 م
أخر الأخبار
خالد بدر الدين
تبرع الملياردير الأمريكى، بيل جيتس، مؤسس شركة مايكوروسوفت، بأكثر من 64 مليون سهم قيمتها 4.6 مليار دولار أو ما يعادل 5 % من إجمالى ثروته.
جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء.
ولم تحدد الوكالة تفاصيل أكثر عن التبرع، غير أن جيتس يعرف عنه دعم الأعمال الخيرية.
وكان الملياردير، البالغ من العمر 61 عامًا تبرع بما قيمته 16 مليار دولار من أسهم مايكروسوفت في عام 1999، و5.1 مليار دولار بعد عام، وفقا لحسابات "بلومبرج".
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