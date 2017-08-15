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عقـــارات
900 مليون جنيه موازنة دمياط الجديدة
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 02:44 م
علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
أخر الأخبار
علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
رضوى عبد الرازق:
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت 900 مليون جنيه، موازنة للجهاز خلال العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن الجهاز ينفذ خلال العام العديد من المشروعات التنموية، منها المرحلة الثالثة من "دار مصر"، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع "سكن مصر" وتضم 2696 وحدة .
وتوزع الوحدات بمدينة دمياط الجديدة، بواقع 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة، بجوار مشروع "دار مصر".
وأضاف أن المدينة طرحت 7 قطع أراض استثمارية مقسمة إلى 4 قطع بنظام السعر المعلن، وتبلغ مساحتها 19.6 و21.17 و8.75 و8.75 فدان و3 قطع بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة 71.22 ، 75 ، 105 فدان، مشيرا إلى أن القطع تشمل سكنى عمرانى متكامل وسياحى سكنى .
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