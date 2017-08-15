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سيــارات
تجميد عمل لجنة سيارات المركزى
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 01:58 م
خالد سعد
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خالد سعد
خالد سعد: عدم التنسيق أبرز الأزمات التى واجهتنا
المال ـ خاص
كشفت مصادر بلجنة السيارات التابعة للمركزى، والمعنية بوضع دراسة لتطوير صناعة السيارات، أنها جمدت نشاطها خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التحديات التى واجهتها سوق وصناعة السيارات على مدار الشهور الستة الماضية.
وأكد خالد سعد، عضو اللجنة، فى تصريحات لـ«المال» أنه على مدار الشهور الماضية فى أعقاب تشكيلها من قبل وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، أجرت اللجنة مجموعة من الاجتماعات مع مصنعى السيارات والوكلاء، وقيادات الصناعات المغذية؛ بهدف دراسة التحديات التى تواجهها الصناعة، وسبل إزالتها، والتغلب عليها؛ وتعميق المكون المحلى، وجذب استثمارات الشركات اﻷم العالمية.
ولفت إلى أنه خلال عمل اللجنة واجهت أزمات تتعلق بعدم التنسيق معها قَبل إصدار العديد من القرارات والقوانين، والتى تسببت فى إجهاض النتائج التى توصلت إليها، والتى منها صدور قانون الاستثمار، وارتفاع أسعار الصرف بعد التعويم، واستمرار العوائق الاستيرادية، باﻹضافة إلى الانهيارات التى أصابت المبيعات اﻹجمالية لسوق السيارات.
وأشار سعد إلى أن السوق حاليا تعد غير محفز سواء لزيادة المكون المحلى، أو حتى استقطاب استثمارات الشركات الأم بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية، أو التصدير للخارج، بعد أن فقد ما يقرب من %50 من مبيعاته اﻹجمالية.
يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن منتصف ديسمبر من العام الماضى عن تشكيل لجنة جديدة لدراسة تطوير صناعة السيارات المحلية، وتعميق المنتج المحلى، خلال الفترة المقبلة برئاسة اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، واللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV، وعدد من رؤساء أقسام الميكانيكا فى عدد من الجامعات المصرية.
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