غازتك تدشن 3 محطات للغاز الطبيعى باستثمارات 50 مليون جنيه

غاز تك للغاز الطبيعى

❏ رضوان: نستهدف الانتشار عبر تدشين وحدات متنقلة

❏ معدلات التحويل تقفز إلى %280 بعد زيادة البنزين



أحمد عوض



قال هشام رضوان، رئيس مجلس إدارة غازتك للغاز الطبيعى، إن الشركة تعتزم إنشاء 3 محطات للغاز الطبيعى للسيارات بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، موزعة بمدن الصعيد وشرم الشيخ، موضحا أنه من المرتقب افتتاحها نهاية العام الحالى.



وأضاف فى تصريحات لـ»المال» أن خطة «غازتك» التوسعية فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى للسيارات بمختلف المحافظات، ترتكز على معدلات استخدام المركبات للغاز الطبيعى.



وأوضح أن القدرة التشغيلية لمحطات «غازتك» بمختلف المحافظات تتراوح ما بين 50 و%60 خلال الوقت الحالى، وأن تلك المحطات قاردة على استيعاب أى زيادات مرتقبة بمعدلات الإقبال عليها لفترة تستغرق عامين.



وأكد رضوان أن معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعى تشهد ارتفاعًا بنسبة %280 خلال الوقت الحالى مقارنة عن الفترة السابقة على قرار زيادة أسعار المشتقات البترولية، منوها بأن معدل تحويل سيارات الركوب فقط قفز بنسبة تتراوح ما بين 40 و%50.



يذكر أن الحكومة أعلنت عن زيادة أسعار المشتقات البترولية والغاز الطبيعى، ليبلغ سعر لتر البنزين 80 نحو 3.65 جنيه مقابل 235 قرشا، ووصل نحو 5 جنيهات للتر 92 مقارنة بـ 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 2 جنيه بدلا من 1.60 قرشًا.



وأشار رئيس مجلس إدارة غازتك للغاز الطبيعى، إلى أن غازتك تعتزم طرح حملات ترويجية لجذب أكبر قدر من العملاء، لإحلال الغاز الطبيعى للسيارات بديلاً عن البنزين، فى إطار تقليل حجم التكلفة التشغيلة للسيارة.



ولفت إلى صعوبة التوسع فى محطات الغاز الطبيعى للسيارات بعدد من المناطق مثل «الوادى الجديد ومرسى مطروح واﻷقصر»، نظرًا لارتفاع تكلفة مـــد خطوط الغاز إليها.



وذكر رضوان أن الشركة تدرس حاليًا التوسع فى إنشاء محطات متنقلة بالمناطق التى يصعب تدشين محطات ثابتة بها، نظرًا لارتفاع حجم التكلفة.