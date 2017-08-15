الشعبة وecma تعقدان اجتماعًا للقيادات الحالية والسابقة بسوق المال

محمد عمران 3

تكريم سامى وعمران عن جهودهما



شريف عمر



تسعى شعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA لعقد اجتماعًا موسعًا خلال الأيام المقبلة، يضم القيادات السابقة والحالية، لمنظومة سوق المال.



قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية، إنه خاطب شريف سامى، رئيس مجلس الإدارة السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس مجلس الإدارة السابق للبورصة، لحضور الاجتماع بهدف تكريمهما، إلا أنه لم يحدد التوقيت النهائى لعقد الاجتماع.



وأضاف عبدالعزيز فى تصريح لـ"المال"، أن رئيس البوصة الحالى محمد فريد، ونائبه محسن عادل، على رأس الحضور فى الاجتماع، بهدف تبادل الآراء، بشأن رؤيتهما لخدمة السوق فى الفترة المقبلة، بجانب النقاش لتطوير السوق، وإطلاق المزيد من آليات التداول الجديدة.



وأوضح أن طبيعة تعاملات سوق المال تتطلب التطوير المستمر، ما استوجب حضور القيادات الحالية، والسابقة للمنظومة، فى اجتماع واحد لتبادل الآراء، وبحث الملفات المعلقة، وكيفية تحريكها فى الفترة المقبلة بما يضمن زيادة أحجام التداول، وقيد المزيد من الأوراق المالية، التى تخدم فى النهاية شركات السمسرة، وتعزز الدور التمويلى لسوق المال.



ونوه رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أنه لا يمكن إغفال دور شريف سامى، أثناء توليه رئاسة الرقابة المالية خلال الأعوام الـ 4 السابقة، فى ملفات تطوير سوق المال، وتيسير التعاملات وإتاحة آليات جديدة، رغم صعوبة الفترة التاريخية التى اتسمت بتحديات اقتصادية وسياسية عنيفة.



يذكر أن وزارة الاستثمار أعلنت عن انتهاء فترة تولى شريف سامى لرئاسة الرقابة المالية 4 أغسطس الحالى، مع تعيين رضا عبدالمعطى قائماً بالأعمال، كما تزامن ذلك مع انتهاء فترة تولى محمد عمران لرئاسة البورصة، وتعيين محمد فريد رئيساً جديداً، ومحسن عادل نائباً.



وخلال فترة سامى وعمران لسوق المال، نقلت بعض الصلاحيات من الرقابة المالية إلى البورصة، منها متابعة الأداء اليومى لشركات السمسرة، التى أصبحت مسئولية لجنة العضوية بالبورصة، وإطلاق تنظيمات جديدة للشراء الهامشى، وبعض القرارات الإدارية الخاصة بشركات السمسرة، سواء من نواحى هيكل الملكية، أو توافر الأنظمة التكنولوجية.