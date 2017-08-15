البورصة تضع الشراء الهامشى تحت المجهر

محمد فتح الله

❏ مصدر من اللجنة: تحليل المخاطر وراء القرار.. ونهدف للحصر الشامل

❏ الشعبة تنوى التواصل مع قيادات السوق للتعرف على أسباب القرار



شريف عمر ـ أسماء السيد



جاءت القرارات الأولى للجنة العضوية بالبورصة بتشكيلها الجديد، لتحدث حالة من التخوفات لدى شركات السمسرة، لا سيما أن قراراتها تعلقت بآلية الشراء بالهامش، التى تركز عليها الشركات بشكل كبير حالياً، لتنشيط تداولات المستثمرين وتعزيز الإيرادات فى فترات سيطر المسار العرضى على السوق، أو الهبوط.



وأعلنت لجنة العضوية بالبورصة فى بيان صحفى نهاية الأسبوع الماضى، عن عقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد، رئيس البورصة، وعضوية نائبه محسن عادل، بجانب أحمد أبو السعد، وشوكت المراغى، الممثلان عن شركات الأوراق المالية والسمسرة بمجلس البورصة.



وقررت اللجنة إلزام شركات السمسرة بإعداد بيان دورى، يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل، وأى مجموعة مرتبطة معه، ونسب التركز على مستوى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن تخطر إدارة البورصة بهما فور طلبها.



ورأت إدارة البورصة أن القرار يهدف لحماية التعاملات، وتقليل المضاربات على الأوراق المالية، بجانب إعداد قاعدة بيانات شاملة لطلبات الشراء الهامشى ونوعية الأسهم المستهدفة، فى حين رحبت شركات السمسرة بالقرار حال يؤدى للأهداف السابقة، فيما زاد تخوفاتهم من ارتفاع حدة تدخل لجنة العضوية لتنظيم آلية الشراء الهامشى للشركات.



وعلمت "المال" أن لجنة العضوية بالبورصة بدأت فى الأعوام الماضية، مراجعة قيمة الكريديت الممنوح من شركات السمسرة للعملاء، والتى وصلت لمستويات كبيرة، ثم بدأت فى الانخفاض تدريجيا خلال العام الحالى، ما دفع اللجنة لمحاولة تحليل المخاطر المرتبطة بالكريديت.



وأشار مصدر باللجنة إلى أن البورصة تهدف من القرار إجراء حصر سريع لقيمة الشراء الهامشى الممنوح للعملاء، وإعداد قاعدة بيانات تساعد البورصة على المتابعة الدقيقة لحركة الشراء الهامشى ونوعية الأسهم المستهدفة.



وقال المصدر إن القرارات الأخيرة تهدف بشكل مباشر لتيسير عمل شركات السمسرة بجانب انعاش التداولات قدر الإمكان، لافتة إلى أن الفترة القليلة المقبلة تشهد إطلاق العديد من أدوات التداول الجديدة، التى توجب على إدارة البورصة تهيئة المناخ العام للاستثمار بالبورصة قدر الإمكان، لإطلاق الآليات الجديدة، وتجنب التأثير السلبى لبعض الممارسات الحالية.



وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأوراق المالية، ورئيس شركة وديان للسمسرة، إن قرار عضوية البورصة يحمل فى طياته عنصرين رئيسيين، الأول الرغبة فى الحد من المضاربات وتيسير التعاملات، من خلال إجراء حصر تمويلات الشراء الهامشى، فى حين يتمثل الثانى فى إثارة تخوفات من جانب السماسرة بشأن زيادة تدخل دور اللجنة، وتحديد نسبة معينة للتمويل الهامشى على أوراق مالية محددة.



وأشار إلى أنه ينوى التواصل مع قيادات البورصة، للتعرف على رؤيتهم بشأن القرار والتنظيمات الأخيرة، وإبلاغ الشركات الأعضاء فى شعبة الأوراق المالية بنتائج التواصل، وتقليص أى مخاوف من جانبهم بشأن تقويض دور الشركات فى منح التمويل للعملاء.



وأوضح أنه يفضل عدم تدخل إدارة البورصة ممثلة فى لجنة العضوية فى تنظيم الشراء الهامشى، قائلاً: «الأموال المسددة للعملاء تأتى من البنوك، أو من المساهمين فى صورة قروض مساندة، وشركة السمسرة هى المسئول الوحيد لحماية تلك الأموال، ولا داع لخلق رقابة جديدة عليها».



يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض حالات المضاربات على أسهم شركات مقيدة منها بلتون المالية القابضة، وغاز مصر، وهما سهمين لجأت إدارة البورصة للإلغاء المتكرر على تداولاتهما بالسوق.



وفى مايو الماضى، قررت البورصة تعليق التعامل على أسهم شركة القاهرة للزيوت والصابون، ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش)، بسبب التحركات السعرية غير المبررة للسهم، وانتهى التحقيق لتحويل 10مستثمرين للتحقيق بالرقابة المالية.



فيما أبدى محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «التوفيق» للسمسرة فى الأوراق المالية، عدم ترحيبه بالقرار إذ أنه يضيف أعباء مضاعفة على شركات السمسرة فى ظل الأوضاع المتأزمة التى تشهدها منذ عدة أعوام.



ولفت إلى أن الهدف من القرار تنظيم السوق، فى ظل محاولة مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير العمليات الموجودة.



وقال إن الشركات تواجه ضغوطًا منذ ثورة 2011، التى جاء من بينها تطبيق ضريبة الدمغة، إذ ألزم المتعاملين شركات السمسرة بتحمل جزء من الضريبة المفروضة.



فيما قال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، إنه لا يعرف أى أسباب جوهرية وراء لجوء اللجنة لإصدار التنظيمات الأخيرة، وإن كان رحب بها لأنها تهدف لتنظيم وحماية السوق خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن شركته ملتزمة بالقرارات والتنظيمات التى تصدرها إدارتى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، فى تنظيم إجراءات الشراء الهامشى، والالتزام بالتداول على الأوراق المالية المؤهلة لمزاولة الأنشطة المتخصصة، كما أنها تواف لجنة العضوية يومياً بالملاءة المالية للشركة.



وقال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشروق» للوساطة فى الأوراق المالية، إن قرار البورصة ليس بجديد، وأن الشركات عادة ما تُرسل قيمة المبالغ المتاحة للشراء بالهامش ضمن تقرير الملاءة المالية، الذى يرسل يومياً للبورصة.



وأوضح أن الإضافة فى القرار هى المتعلقة بتحديد نسب التركز على مستوى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، مؤكدًا عدم تأثر الشركات إذ أنه أمر طبيعى.



وأشار إلى أن القرار فى مجمله مجرد بيانات إحصائية، لتحديد الأوراق المالية التى تشهد إقبالًا دون غيرها، وفى ظل القرارات الجديدة التى يُصدرها رئيس البورصة الحالى محمد فريد.



يشار إلى أن قرارات مجلس إدارة البورصة الأخيرة شملت التحقق من مدى التزام شركات السمسرة بحماية حقوق عملائها، بجانب إلزام الشركات بموافاة البورصة ببيان دورى يوضح التوكيلات والتفويضات الصادرة من بعض عملائها لوكلاء أو مفوضين فى التعامل على الأوراق المالية لهؤلاء العملاء، مع بيان صفة الوكيل أو المفوض، مع التنبيه على ضرورة مراعاة إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.