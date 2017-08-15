الجهاز امزكزى للتعبئة والإحصاء

خالد بدر الدين:



أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة تراجع إلى 11.98 % في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 12.5 % خلال الربع المقابل من العام الماضى، أى بنسبة تراجع 0.52 %.



وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون، بانخفاض 64 ألفا، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.183 مليون موظف، بزيادة 651 ألفا عن الربع المقابل من 2016.



وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة.