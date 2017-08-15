سعر برميل النفط

خالد بدر الدين



أعلنت وكالة الطاقة الدولية -IEA التى تتخذ من باريس مقرا لها- أن الطلب العالمى على النفط سينمو بأكثر من %100 خلال العام المقبل ليتجاوز 2.9 مليون برميل يوميا، ليتفوق على توقعات هذا العام التى توقفت عند حوالى 1.4 مليون برميل يوميا، مما يساعد على تقليص تخمة المعروض رغم ارتفاع إنتاج الخام فى أمريكا الشمالية، وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.



وذكرت وكالة رويترز أن وكالة الطاقة الدولية IEA رفعت هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب خلال العام الحالى إلى 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا فى تقريرها الشهرى فى يوليو الماضى، وتتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية خلال العام المقبل.



وشهدت أسعار البترول تقلبات واضحة خلال هذا العام، مع تقييم المحللين للعوامل التى تؤثر على أسواق البترول العالمية، ومنها ارتفاع الإنتاج الأمريكى من البترول الصخرى، وإن كان هناك انخفاض فى مخزونات الخام الأمريكية علاوة على عدم الاستقرار فى نيجيريا، إلى جانب النمو القوى فى الطلب العالمى على البترول، غير أن هناك أيضا تباطؤا فى عودة التوازن للأسواق.



وهبطت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت بحوالى %0.6 خلال الأسبوع الماضى ليصل إلى 52.10 دولار للبرميل، بينما هوت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنسبة أكبر تجاوزت %1.5 لينزل إلى 48.82 دولار للبرميل.



وجاء فى تقرير لشركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة الذى يحظى بمتابعة وثيقة من شركات البترول أن الشركات الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثانى فى الأسابيع الثلاثة الماضية بثلاث منصات حفر فى الأسبوع المنتهى فى 11 أغسطس الحالى ليصل العدد الإجمالى للمنصات العاملة إلى 768 منصة، ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2015، وهذا مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلى بالمقارنة مع 396 منصة حفر نفطية كانت عاملة فى نفس الأسبوع من العام المقبل، وزادت الشركات عدد الحفارات فى 56 أسبوعا من 63 أسبوعا منذ بداية يونيو 2016 غير أن معدل الزيادة تباطأت فى الأشهر الأخيرة مع تقليص الشركات لخطط إنفاقها فى ظل استمرار انخفاض أسعار الخام.



وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات الأمريكية هبطت بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضى، ولكن مراقبى السوق يحذرون من أن انخفاض مخزونات البنزين تأتى بالتزامن من عمليات سحب موسمية.



ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكى إلى 9.4 مليون برميل يوميا فى 2017 وإلى 9.9 مليون برميل يوميا فى 2018 بالمقارنة مع 8.9 مليون برميل يوميا فى 2016، وضغطت تلك الزيادة فى الإنتاج على أسعار الخام فى الأشهر الماضية، وبعد أن وضعت العديد من شركات الاستكشاف والإنتاج برامج إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام الأمريكى عن مستوياتها الحالية البالغة حوالى 48.8 دولار للبرميل.



وكانت صادرات النفط النيجيرية من المنتظر أن تبلغ أعلى مستوى فى 17 شهرًا فى أغسطس الحالى ولكنها عاودت التراجع إلى أقل من مليونى برميل يوميا بعد أن أعلنت شركة شل حالة القوة القاهرة على خام بونى الخفيف بعد أن اقتحم المئات منشأة للنفط الخام، ومحطة غاز مملوكة لرويال داتش شل فى دلتا النيجر يوم الجمعة الماضى، مطالبين بوظائف وتطوير البنية التحتية.



ومن جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أنه لا يستبعد خفضا جديدا لإنتاج النفط، ولكنه شدد على أن المملكة لن تتخذ إجراءات أحادية الجانب، وإن احتمال استمرار خفض الإنتاج مطروح، وأنه إذا كانت هناك حاجة لأى إجراء إضافى سواء بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج فإنها سيتم دراستها فى حينها.



وقال الفالح- الذى أجرى هذا الأسبوع محادثات مع وزير النفط العراقى جبار اللعيبى- إنه اطمأن لما سمعه من الوزير العراقى حول صرامة الحكومة ووزارة النفط فى العراق تجاه تطبيق اتفاق خفض الإنتاج، وأن مستوى الصادرات العراقية فى الشهور الأخيرة انخفض بكميات ملموسة يمكن قياسها بما كان عليه فى الربع الأخير من العام الماضي.



وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض الإنتاج بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ودول منتجة أخرى خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس من العام المقبل؛ بهدف دعم أسعار النفط لدرجة أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن نسبة التزام أوبك بالتخفيضات تراجعت إلى %75 فى يوليو الماضى مع ضعف التزام الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة بتخفيضات الإنتاج لتسجل أدنى مستوى لها منذ بدء العمل بتخفيضات الإنتاج فى يناير الماضى عندما كانت نسبة الالتزام قريبة من %100، بينما سجلت ليبيا الدولة العضو فى أوبك المعفاة حاليا من التخفيضات زيادة حادة فى الإنتاج.



وتزداد التحديات التى يواجهها منتجو النفط لدعم أسعار الخام؛ بسبب نمو الإنتاج خارج أوبك إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج المستقلين بواقع 0.7 مليون برميل يوميا فى 2017، وبمقدار 1.4 مليون برميل يوميا فى 2018 بفعل زيادات الإنتاج القوية فى الولايات المتحدة التى لا تشارك فى التخفيضات، ليرتفع إجمالى إمدادات النفط العالمية 520 ألف برميل يوميا فى يوليو الماضى، ويزيد 500 ألف برميل يوميا عن المستويات المسجلة خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وإذا كانت قوة نمو الطلب العالمى تساعد على التخلص من الخام الفائض مع انخفاض فى المخزونات بالدول الصناعية فى يونيو ويوليو من هذا العام إلا أن المخزونات مازالت مرتفعة بأكثر من 219 مليون برميل عن المستوى الذى تستهدفه أوبك بخفض الإنتاج.