أحمد البحيرى العضو المنتدب وارئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات

المال - خاص:



تمكنت الشركة المصرية للاتصالات، من تحقيق نمو بإيراداتها المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 41% لتسجل 4.64 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.29 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.



وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1,48 مليار جنيه، بنسبة نمو 39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.



وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 1,27 مليار جنيه، بنسبة نمو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل هامش صافي ربح 27% .



فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح عن الربع الثانى 0.74 جنيه، بينما بلغ نصيب السهم الواحد 1,53 جنيه، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، مما يعكس تحسنا بنسبة 12,6٪ عن الفترة المقارنة من عام 2016.



وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 77%، بزيادة في عدد المشتركين 15% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.



وبلغت النفقات الرأسمالية عن الربع الثاني من العام الجاري 1,28 مليار جنيه.



ومن جانبه، قال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، "إن نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، جاء مدفوعا بالطلب القوي على خدمات البيانات في قطاع التجزئة، إذ لا تزال تلك الخدمات هي المحرك الحقيقي داخل سوق الاتصالات".



وأضاف أن تلك النتائج أظهرت مستويات عالية من القوة والمرونة لأداء الشركة المالي والتشغيلي في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات، والتي تبرهن على مكانة الشركة القوية وإستراتيجيتها الناجحة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات ورفع الكفاءة التشغيلية لمواجهة الطلب المتنامي على خدماتها.