القناة للكهرباء تخطط لإنشاء مركزى تحكم بشرم الشيخ والغردقة

الشبكة القومية للكهرباء

عمر سالم



تستهدف شركة القناة لتوزيع الكهرباء إنشاء مركزى تحكم جديدين خلال العام الحالى بتكلفة مالية لا تقل عن 600 مليون جنيه.



وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لـ«المال»، إن الشركة ستنفذ المركزين فى منطقتى شرم الشيخ والغردقة، ويستغرق تنفيذهما نحو عام على الأقل، وذلك ضمن خطط الشركة التوسعية خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن الشركة قد طرحت يوليو الماضى مناقصة على الشركات العالمية، وقامت شركتين بشراء كراسة الشروط حتى الآن، كما أنه من المرتقب تلقى العروض الخاصة بالمشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن أسماء الشركات.



وأشار السيد إلى أنه بإنشاء المركزين سيرتفع عدد المراكز التابعة للشركة إلى 5 مراكز، لافتا إلى أن تمويل المركزين الجديدين سيكون عبر جزء من الموارد الذاتية الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه، وجزء عبر قرض المقدم من بنكى الأهلى ومصر بقيمة تصل لنحو 160 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة لا تمتلك مراكز للتحكم سوى 3 مراكز أخرى.



وأوضح السيد أن إنشاء تلك المراكز يأتى لأن الشركة بها عدد كبير من المشتركين، كما أنها تحتاج إلى مزيد من مراكز التحكم فى ظل المشروعات التى يتم تنفيذها بتلك المناطق، بالإضافة إلى وجود اكتظاظ بالمشتركين فى تلك المناطق.



فى ذات السياق، كشف السيد أن إجمالى نصيب الشركة من قروض القابضة لكهرباء مصر البالغة نحو 19٫4 مليار جنيه، يصل لنحو 630 مليون جنيه، وسيتم صرفهما على مدار عامين.



ولفت إلى أن الـ 630 مليون جنيه سيتم صرفهما عبر القرض المقدم من بنكى مصر والأهلى ضمن أكبر قرض فى تاريخ الوزارة، كما أنه سيتم إنشاء عدد من المحولات، وأكثر من 100 كشك للكهرباء ضمن خطة الشركة فى زيادة القدرة الاستيعابيه لشبكاتها.



يشار إلى السيد قد أشار فى تصريحات لـ«المـال» أن شركة القناة تعتزم ضخ 396 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 170 مليون جنيه، عن العام المالى الماضى، الذى يصل إجمالى استثماراته 226 مليون جنيه.