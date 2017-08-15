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طاقة
مسئول بإيجاس: استثمارات ظهر ستتجاوز 4 مليارات دولار
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 11:29 ص
4
أخر الأخبار
4
نسمة بيومى
توقع مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ارتفاع إجمالى الاستثمارات المنفقة على حقل ظهر، لتتجاوز 4 مليارات دولار بختام الربع الثالث من العام الحالى، مقابل 3.8 مليار حاليا.
ووفقا للمسئول، تتراوح التكلفة الإجمالية لمشروع حقل ظهر بين 12 و15 مليار دولار، ويقع على مساحة مليون متر مكعب.
ولفت إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من %81.2 من أعمال المشروع، والذى من المتوقع بدء إنتاجه بنهاية العام الحالى.
وقال إنه تم الانتهاء من حفر 7 إلى 8 آبار، وجارٍ العمل حاليًا فى استكمال حفر آبار تكميلية وأفقية موازية للآبار الرئيسية.
ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس عاطف حسن، رئيس شركة «بتروبل»، فإنه تم الانتهاء من أعمال حفر 7 آبار، واستكمال بئرين، وجارٍ العمل فى استكمال البئر الثالثة، وذلك فى إطار البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل، والذى يشمل حفر وإكمال 6 آبار تنموية، كما تم استعراض الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الآبار لمحطة المعالجة البرية الجارى تنفيذها، إذ تقوم شركات بتروجت وسايبم وخدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال الإنشاءات بمعدلات عالية.
وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بحقل ظهر مع شركة إينى الإيطالية خلال عام 2014، وفى يوليو 2015 تم بدء عمليات الحفر.
جدير بالذكر أن شركتى بتروجت وخدمات البترول البحرية انتهتا من أعمال تصنيع وتركيب منصة التحكم البحرية، فى مدة زمنية أقل من المخطط.
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