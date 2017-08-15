778.2 مليون جنيه مبيعات القابضة للأدوية

القابضة للأدوية

❐ القاهرة الأكثر مبيعات وطفرة فى نمو النصر



أحمد صبرى



حققت شركات الدواء الحكومية التابعة القابضة للأدوية (8 شركات إنتاج ) مبيعات بـ 778.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى «من أول يناير حتى نهاية يونيو» محققة نموا ضخما فى معظم الشركات عدا شركة ممفيس للأدوية.



وبلغت مبيعات شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية 23.2 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالى بتموسط نمو %26.8، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ولدى القابضة للأدوية 3 شركات لا تنتج الدواء، هى المصرية لتجارة الأدوية، والجمهورية لتجارة الأدوية والمسلتزمات والعبوات الدوائية.



وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت «المال» على نسخة منه، تبلغ إجمالى الحصة السوقية للشركات الـ8 مجتمعة %3.4 من إجمالى سوق الدواء.



وكشف التقرير عن انخفاض فى المبيعات، فى الشهر الأخير من تلك الفترة (شهر يونيو)، باستثناء شركة النصر للأدوية التى حققت طفرة فى النمو.



وتصدرت شركة القاهرة للأدوية المركز الأول، فى قائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعاً، بقيمة 169.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة بنسبة نمو %97.6، عن نفس الفترة من العام الماضى منها 22 مليون فى يونيو الماضي.



وحلت شركة سيد «شركة تنمية الصناعات الكيماوية» بالمركز الثانى، بقيمة مبيعات 115.7 مليون جنيه، بنمو %58.6، عن نفس الفترة من العام الماضي، منها 16.6مليون جنيه، يونيو الماضي، متقدمة على شركتى الإسكندرية، والعربية للأدوية.



وجاءت إدكو «الشركة العربية للأدوية» فى المرتبة الثالثة، فى شركات الأدوية الحكومية الأكثر مبيعا، بحجم بمبيعات قدرها 113 مليون جنيه، ونسبة نمو 60%، كما بلغت مبيعاتها فى الشهر الأخير من تلك الفترة 15 مليون جنيه.



وتراجعت شركة الإسكندرية للأدوية من المركز الثانى إلى الرابع، بمبيعات بلغت 112.7 مليون جنيه، بفارق أقل من مليون جنيه، عن شركة إدكو محققة نموًا يبلغ %66.2، عن نفس الفترة من العام الماضي.



وحلت النيل للأدوية فى المركز الخامس محققة مبيعات بقيمة 109.2 مليون جنيه، بنسبة نمو %53.8، منها مبيعات بـ15مليون فى شهر يونيو الماضي.



وتلتها شركة «مصر» للمستحضرات الطبية، فى المركز السادس بحجم مبيعات 75.5 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة نمو %15.1، كما حققت فى الشهر الأخير من تلك الفترة 12 مليون جنيه.



وحلت فى المركز السابع شركة ممفيس للأدوية بمبيعات 47.5 مليون جنيه، ونمو %13.4، وتراجعت عدة مراكز فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تتراجع للمركز الأخير، بعد انهيار مبيعاتها الأشهر الأخيرة، وباعت الشهر الأخير بـ 6 ملايين جنيه فقط.



وجاء فى المركز الأخير شركة النصر للأدوية، محققة مبيعات بـ35.2 مليون جنيه ونمو %76، منها 12 مليون جنيه فى شهر يونيو، ما جعل مبيعات الشركة تقفز دفعة واحدة، وحققت نموا الشهر الأخير بنسبة تعدت %218، وهى أكبر نسبة نمو بين جميع شركات القابضة للأدوية.



ولدى الشركة خسائر خلال الـ5 أعوام الماضية، تجاوزت المليار جنيه، لم تسدد حتى الآن، رغم ارتفاع أرباح بعض شركاتها المدرجة فى البورصة.



ولدى «القابضة للأدوية» 11 شركة، منها 5 شركات مقيدة بالبورصة، هى النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية، ومعظمها حقق نمواً فى الأرباح و7 شركات غير مقيدة، شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.