علاء الزهيرى رئيساً للاتحاد المصرى للتأمين

علاء الزهيرى

كتب- ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة



فاز علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، برئاسة الاتحاد المصرى للتأمين، بعد منافسة شرسة مع الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، وذلك بعد حصوله على 18 صوتًا مقابل 16 لموسى.



وتصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى 4 سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.



وكان عبد الرؤوف قطب، الرئيس السابق للاتحاد، والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، قد انسحب من السباق أمس.



وحسم الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد للدورة الثانية بالتزكية، كونه المتقدم الوحيد عليه.



وفاز بمقاعد شركات الممتلكات الستة كل من: أحمد عارفين عن شركة «المصرية تكافل»، ومحمد مهران عن «أليانز»، وحسن درويش عن «رويال»، وعادل فطورى عن «وثاق»، وأنور ذكرى عن «جمعية التأمين التعاونى» بجانب الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين» ممثلا لشركات القطاع العام.



كما فاز بمقاعد شركات تأمنيات الحياة الخمسة كل من: عمرو شمس العضو المنتدب لشركة «إيس»، وصلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية «ميتالكو»، وإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة «ميت لايف أليكو»، وسعيد الألفى العضو المنتدب لـ«الدلتا»، والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لتأمينات الحياة" ممثلا لشركات القطاع العام.