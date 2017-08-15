إسماعيل يوقع بروتوكولا لإنشاء مدينة زراعية متكاملة

شريف إسماعيل

المال ـ خاص:



شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بمصر، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي ويمثلها بمصر الشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية وأخرى مرتبطة بها.



وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن بروتوكول التعاون يعد أحد النتائج الهامة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016 والدعوة التي وجهها سيادته للشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار نهج مصر لتعزيز علاقاتها الوثيقة مع الدول الصديقة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال الزراعة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية للدول الرائدة في هذا المجال.



وأوضح الوزير أن الاتفاق ينص على إقامة مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، بمحفظة مالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن مشاريع للزراعة وفق أحدث النظم والعلوم والتكنولوجيا والأساليب الزراعية المتقدمة، مع إيلاء اهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، هذا فضلاً عن إنشاء 50 ألف صوبة زراعية ذكية، ومزارع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومشروعات لإنتاج الأعلاف وزارعة نبات الاستيفا (بديل السكر)، إلى جانب معالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة، لافتاً إلى أن الاتفاق ينص على أن تكون العمالة في المشروع بالكامل من المصريين بإشراف الخبراء الكوريين، وتقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر.