الأهلى ومصر يقتنصان تدبير 3 مليارات جنيه للعامة للبترول

البنك الأهلى المصرى

❏ الشركة تطرح مناقصة عالمية للاستكشاف والإنتاج فى مناطق بالصحراء الشرقية



محمد سالم



اقتنص بنكا «الأهلى» و«مصر» تدبير قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح الشركة العامة للبترول «GPC»، بغرض تمويل أنشطتها فى مجال التنقيب وحفر آبار البترول والغاز، بالإضافة لهيكلة مديونيات قائمة.



وتتضمن إستراتيجية «جى بى سى» خلال العام المالى الحالى 2017-2018 تنفيذ استثمارات بنحو 1.885 مليار جنيه، تتوزع بواقع 99.3 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد والابتكار و1.757 مليار جنيه لاستكشاف وحفر الآبار، بالإضافة لنحو 29 مليونًا لمشروعات الأمان، تبعا لما هو منشور على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

وتعد «العامة للبترول» إحدى شركات القطاع العام المتخصصة فى الكشف والتنقيب واستخراج البترول والغاز، وقالت مصادر لـ«المال» إن البنكين الحكوميين بدآ تسويق التمويل على شريحة واسعة من البنوك المحلية، من ضمنها «العقارى المصرى» و«التنمية والعمال» و«كريدى أجريكول» و«الإمارات دبى» و«المصرى الخليجى» و«الاتحاد الوطنى»، مرجحة توقيع العقود النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وتمتلك «جى بى سى» نحو 25 حقلا، تقع فى محيط مناطق امتياز الشركة الذى يقدر بمساحة 17.7 ألف كيلومتر، منها 17 حقلًا بالصحراء الشرقية، بطول يتجاوز 200 كم و5 حقول بالصحراء الغربية و3 حقول بسيناء بالإضافة لمناطق امتياز الشركة بخليج السويس.



وتتضمن خطة عمل الشركة خلال العام المالى الحالى إنتاج 59.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والغاز والمكثفات بواقع 53 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، و29.5 مليون متر مكعب من الغاز، و360 ألف برميل من المكثفات.



وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تقرير لها، إن «جى بى سى» أضافت احتياطيات تقدر بنحو 17.4 مليون برميل زيت خام و27.4 بليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، نتيجة للاكتشافات الجديدة التى تحققت والدراسات الفنية وإعادة تقييم مناطق الشركة.



وأعلنت الشركة، أمس، عن مزايدة عالمية لإبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية فى مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض يوم 28 ديسمبر 2017.



وقالت الشركة العامة للبترول إن المناطق المعروضة للبحث والاستكشاف «منطقة وادى دارا بمساحة إجمالية 50 كيلومترا مربعا تقريبا وقطاع جى ( G ) بمنطقة غرب غارب البرية بمساحة إجمالية 20 كيلومترا مربعا تقريبا».



وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلى المتنامى على الطاقة فى السنوات الأخيرة.