مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:48 AM 05:21 AM 12:00 PM 03:37 PM 06:38 PM 08:01 PM 12:44 AM Damanhour 03:49 AM 05:23 AM 12:03 PM 03:41 PM 06:42 PM 08:07 PM 12:46 AM Alexandria 03:51 AM 05:25 AM 12:05 PM 03:44 PM 06:44 PM 08:09 PM 12:48 AM Assiut 03:56 AM 05:25 AM 12:00 PM 03:33 PM 06:34 PM 07:54 PM 12:48 AM Asyut 03:56 AM 05:25 AM 12:00 PM 03:33 PM 06:34 PM 07:54 PM 12:48 AM 6 October City 03:50 AM 05:22 AM 12:01 PM 03:37 PM 06:38 PM 08:01 PM 12:46 AM Alexandria Harbour 03:51 AM 05:25 AM 12:06 PM 03:44 PM 06:45 PM 08:09 PM 12:49 AM 10th of Ramadan City 03:46 AM 05:19 AM 11:58 AM 03:35 PM 06:36 PM 08:00 PM 12:42 AM Cairo Governorate 03:49 AM 05:21 AM 12:00 PM 03:37 PM 06:38 PM 08:01 PM 12:44 AM Alexandria Governorate 03:51 AM 05:25 AM 12:06 PM 03:44 PM 06:45 PM 08:09 PM 12:49 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس.