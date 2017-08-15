الجيش اللبنانى: 3 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

وكالات:





أعلن الجيش اللبنانى، أن ثلاثة زوارق حربية تابعة لإسرائيل أقدمت ما بين الساعة 12،35 والساعة 13.07 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا.





وأشار الجيش اللبنانى- في بيان أمس- إلى أنه تجرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.