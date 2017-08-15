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أسواق عربية
الجيش اللبنانى: 3 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 01:53 ص
زوارق حربية إسرائيلية
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زوارق حربية إسرائيلية
وكالات:
أعلن الجيش اللبنانى، أن ثلاثة زوارق حربية تابعة لإسرائيل أقدمت ما بين الساعة 12،35 والساعة 13.07 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا.
وأشار الجيش اللبنانى- في بيان أمس- إلى أنه تجرى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
إسرائيل
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