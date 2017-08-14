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رياضة
ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد بتعليق مدحت شلبي
الإثنين 14 أغسطس 2017 11:56 م
ريال مدريد
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ريال مدريد
متابعات:
اقترب فريق ريال مدريد من التتويج بكأس السوبر الإسبانى، بعدما انتزع فوزا مثيرا من أنياب غريمه التقليدى برشلونة فى كلاسكو الارض بنتيجة 3/1، مساء الأحد، على ملعب "كامب نو"، فى مواجهة الذهاب التى أذاعتها قناة "أون سبورت" بتعليق مدحت شلبي.
سجل جيرارد بيكيه الهدف الأول لصالح ريال مدريد بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم أدرك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي التعادل للفريق الكتالونى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 77.
ثم سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدف التقدم للفريق الملكى بطريقة رائعة فى الدقيقة 80 من زمن المباراة، قبل أن يتم طرده بعدها بدقيقة نظرا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للتمثيل من أجل الحصول على ركلة جزاء عقب حصوله على الأول لخلع القميص، علما بأنه شارك فى الدقيقة 57 كبديل للفرنسى كريم بنزيما.
واختتم البديل ماركو أسينسيو ثلاثية ريال مدريد بهدف رائع فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
يذكر أنه من المقرر أن يستضيف معقل ريال مدريد بطل الليجا "سانتياجو برنابيو"، مواجهة إياب كأس السوبر الإسبانى أمام برشلونة حامل لقب كأس الملك، الأربعاء المقبل.
برشلونة
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