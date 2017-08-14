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طاقة
هبوط أسعار البترول إلى 51.8 دولار لبرميل برنت
الإثنين 14 أغسطس 2017 10:56 م
خام برنت
أخر الأخبار
خام برنت
خالد بدر الدين
هبطت أسعار البترول اليوم الاثنين بحوالى 44 سنتا لمزيج برنت الخام لينزل إلى 51.83 دولار للبرميل بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لينخفض إلى 48.64 دولار للبرميل.
وذكرت وكالة رويترز إن الانخفاض المستمر فى أسعار البترول يعزز المخاوف من أن تؤدي تخمة المعروض من الوقود المكرر إلى إضعاف الطلب الصيني على النفط الخام ولاسيما مع تباطؤ نمو أنشطة التكرير في الصين ما يلقي بظلال من الشك على الطلب المستقبلي على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة في العالم فيما تشير زيادة طاقة الحفر في الولايات المتحدة إلى تفاقم تخمة المعروض عالميا .
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء فى بكين أن المصافي الصينية كررت10.71 مليون برميل يوميا في يوليو الماضى بانخفاض حوالى 500 ألف برميل يوميا عن يونيو الماضى وهي أقل كمية منذ سبتمبر الماضى.
ويشعر المستثمرون في أسواق البترول بمخاوف بعد أن أظهرت بيانات منصات الحفر الأمريكية التي نشرتها بيكر هيوز فى نهاية الأسبوع الماضى أن شركات التنقيب عززت طاقة الحفر للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع لتمتد موجة انتعاش أنشطة الحفر إلى 15 شهرا.
خام "برنت"
البترول
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