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اقتصاد وأسواق
نقيب الزراعيين يقدم 6 مطالب لمجلس الوزراء
الإثنين 14 أغسطس 2017 10:54 م
سيد خليفة نقيب الزراعيين
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سيد خليفة نقيب الزراعيين
الصاوي أحمد
عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعا اليوم مع النقيب العام لنقابة المهن الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور سيد خليفة بحضور وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، وذلك لبحث مطالب الزراعيين التي قدمها نيابة عنهم النقيب المنتخب.
وأكد الدكتور سيد خليفة في تصريحات خاصة لجريدة المال أنه تم عرض 6 مطالب على رئيس الوزراء، وجارٍ بحثها وتنفيذها على أرض الواقع، وهي تخصيص مقر وناد للزراعيين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في برامج القرية المنتجة وإقامة معارض لتسويق المنتجات الزراعية.
وأوضح أن من بين المطالب أيضا تدريب الكوادر الشابة من خريجي الزراعة بالتعاون مع النقابة والكليات والشركات الزراعية، والموافقة على إقامة مؤتمر النقابات المهنية، والموافقة على زيادة الدعم المخصص لصندوق المعاشات لنقابة المهن الزراعية، وكذلك إنهاء مشكلة نادي الشاطئ بجليم بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية.
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