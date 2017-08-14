نبيل صادق يطلع نظيره الإيطالي على مستجدات تحقيقات مقتل ريجيني

ريجيني 33669

كتبت نجوى عبد العزيز



أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا أكد فيه أنه جرى اليوم اتصالا هاتفيا بين النائب العام المصر ونائب الجمهورية فى روما بغرض المشاركة والتشاور وإطلاع الجانب الإيطالى على آخر المستجدات للتحقيقات التى يتولاها فريق التحقيق بمصر عقب اللقاء السادس لوفدى النيابتين فى شهر مايو الماضي.



ودار الحديث على وجه الخصوص فى شأن سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التى أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، وكذلك فى شأن أنشطة استرجاع البياتانت الخاصة بكاميرات مترو الأنفاق، والتى عهد بها إلى شركة أجنبية وهو الإجراء الذى اتفق مشاركة الجانب الإيطالى فيه، وفى نهاية القاء الهاتفى قدم نائب عام روما بيا تونى الشكر للنيابة العامة المصرية على الشكر المبذول لما يشكله من خطوة إلى الأمام فى طريق التعاون، واتفق أيضا على عقد لقاء جديد بينهما عقب لقاء شهر سبتمبر للتشاور حول ما تم التوصل إليه والتطورات المحتملة من تحقيقات فى القضية.



وأكد الجانبان في النهاية على استمرار التعاون الإيجابي بينهما وصولا إلى الحقيقة في شأن الظروف التى أدت إلى اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.