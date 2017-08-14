جهاز مدينة الصالحية الجديدة: اعتماد موازنة بـ60 مليونا

جهاز مدينة الصالحية الجديدة 11

رضوى عبدالرازق



أكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، اعتماد 60 مليون جنيه موازنة للجهاز خلال العام المالى الجارى.



وأشار إلى أن الموازنة سيتم توجيهها لتنفيذ أعمال إعادة تطوير وتأهيل الطرق الرئيسية بالمدينة وأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الجهاز قد يلجأ إلى طلب اعتمادات جديدة حال احتياج تنفيذ أعمال طارئة أو إضافية.



ولفت إلى أنه تم البدء فى حصر الأراضى والقطع الشاغرة فى المدينة تمهيدا لطرح أراض خدمية جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز طرح حاليا قطعتي أرض عمرانى متكامل ضمن الأراضى المطروحة بالسعر المعلن بمساحات 6.5 و15 فدانا.