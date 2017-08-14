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عقـــارات
جهاز المنيا الجديدة: اعتماد موازنة 650 مليون جنيه
الإثنين 14 أغسطس 2017 07:20 م
المنيا الجديدة 5
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المنيا الجديدة 5
رضوى عبدالرازق
كشف المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز المنيا الجديدة، عن اعتماد 650 مليون جنيه موازنة للعام المالى 2017 - 2018.
وأشار إلى أن الجهاز ينفذ حاليا عددا من المشروعات التنموية منها المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان المتوسط دار مصر، وتشمل 18 عمارة بإجمالى 432 وحدة سكنية، وعدد 56 عمارة ضمن المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر بإجمالى 1344 وحدة بمساحة 115 مترا.
ولفت إلى أنه تم سحب 240 كراسة شروط لقطع الأراضى السكنية المطروحة حاليا بالقرعة، مشيرا إلى أن الجهاز يطرح 647 قطعة ضمن الإسكان المتميز ولم تطرح قطع ضمن الإسكان الاجتماعى أو الأكثر تميزا.
وتقع الأراضى بمنطقة الامتداد 840 فدانا بالمجاورات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والثالثة.
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