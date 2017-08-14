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نقل وملاحة
قناة السويس تؤجل مؤتمر الرسوم الجديدة إلى هذا الموعد
الإثنين 14 أغسطس 2017 07:03 م
قناة السويس
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قناة السويس
أماني العزازي
أكد بيان صادر للمركز الإعلامي لاقتصادية قناة السويس تأجيل مؤتمر الرسوم الذي كان مقرراً انعقاده غداً بمبني هيئة قناة السويس بالاسماعيلية الي الخميس المقبل.
وكشف مصدر مطلع أن التأجيل تعلق بارتباط وزير النقل بحضور اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد في نفس توقيت المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده .
وتترقب السوق الملاحية المؤتمر الذي سيعقده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمهندس هشام عرفات وزير النقل للإعلان عن تعديل القرارات 488 لسنة 2015 و 800 لسنة 2016 والتى تسببت في زيادة جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ المصرية، كما تسببت في زيادة رسوم الموانئ بنسب وصلت إلى 500%.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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