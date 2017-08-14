الزهيرى رئيسًا للاتحاد المصرى للتأمين

علاء الزهيرى

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة :



فاز علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig" برئاسة الاتحاد المصرى للتأمين بعد منافسة شرسة مع الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين"،



وبلغ إجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها الزهيري 18 صوتًا مقابل 16 لموسى .



وتصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.



وإنفردت "المال" في عددها الورقي الصادر الاحد الماضي بالبرنامج الانتخابي لعلاء الزهيري ، والذي إستهدف من خلاله ان يحول الاتحاد من صوت لشركات التأمين الي صوت للقطاع بكافة أطيافه وأطرافه المختلفة.



من ناحية اخري حسم الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد لصالحه بالتزكية، كونه الوحيد الذى تقدم على هذا المنصب.



وفاز بمقاعد شركات الممتلكات الستة كل من أحمد عارفين عن شركة "المصرية تكافل"، ومحمد مهران عن «أليانز»، وحسن درويش عن "رويال"، وعادل فطورى عن "وثاق"، وأنور ذكرى عن "جمعية التأمين التعاونى" بجانب الدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للتأمين" ممثلا لشركات القطاع العام ، فيما خسر رضا فتحي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة "المهندس" للتأمين كونه اقل المرشحين في عدد الاصوات.



وفاز بمقاعد شركات تأمنيات الحياة الخمسة كل من عمرو شمس العضو المنتدب لشركة "إيس"، وصلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية «ميتالكو»، وإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة "ميت لايف أليكو"، وسعيد الألفى العضو المنتدب لـ"لدلتا والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة "مصر لتأمينات الحياة" ممثلا لشركات القطاع العام.



وأخفق كل من رماح أسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة "gig" ، وعبد اللطيف مراد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة ، فيي الحصول أية مقاعد بمجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين المخصصة لشركات الحياة.

