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بورصة وشركات
البورصة تواصل مسلسل التراجعات ورأس المال يخسر 5.3 مليار
الإثنين 14 أغسطس 2017 05:28 م
شعار البورصة المصرية معدل
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شعار البورصة المصرية معدل
المؤشر الرئيسي يهوى 4 % خلال 5 جلسات
خالد بدر الدين ومنى عبدالباري
أنهت البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على هبوط، وسط خسائر رأسمالية تجاوزت الـ 5 مليارات جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي حوالى 4 % خلال 5 جلسات، لتخيم الخسائر على الأداء لتواصل النزول للجلسة الخامسة على التوالي وسط تداولات هزيلة في السوق مع غياب المحفزات وظهور انخفاضات حادة للأسهم.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي بقيادة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الذي هبط بنسبة 1.09% ليغلق عند 13135 نقطة، ويكسر مستوى دعم مهما عند 13250 نقطة.
كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.36% ليغلق عند 705.7 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37% ليغلق عند 1578.8 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.48 مليار، وسط تداولات متدنية قيمتها 619.6 مليون جنيه، عبر التداول على كمية 202 ورقة مالية من خلال 22 ألف عملية منفذة، على أسهم 185 شركة تراجع من بينها 117 سهما، في مقابل ارتفاع 43 سهما، بينما ظل 25 سهما على ثبات.
واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 2.7 مليون، و14.78 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 17.5 مليون.
وتوقع محللون سيطرة الأداء الهابط على السوق بجلسة غدا ليرتد المؤشر الرئيسي للسوق إلى مستوى 13000 نقطة بنهاية التداولات، بضغط من مواصلة الأسهم القيادية تراجعها.
ورجحوا تراجع سهم البنك التجاري الدولي إلى 80 جنيها، مقارنة بإغلاقه عند 81.55 جنيه اليوم، متراجعا 1.3% وارتداد سهم المجموعة المالية هيرمس إلى 19.70 جنيه، مقارنة بإغلاقه اليوم عند 20.16 جنيه متراجعًا 2.33%.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي للسوق كسر مستوى دعم مهما عند 13260 نقطة ليستهدف مواصلة النزول حتى مستوى 12700 نقطة.
ويرى مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع السمسرة ببنك الاستثمار بلتون أن تراجعات السوق جاءت بسبب عدم وجود أخبار جديدة وإن آخر أخبار في السوق كانت سلبية مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة الدمغة.
وقال عبد العزيز إن نتائج أعمال الشركات أيضا ليست جيدة، موضحا أن تراجعات السوق قد تكون مؤقتة وتعاود الارتداد مع ظهور أخبار إيجابية جديدة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.4 % فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع لينزل إلى 13280 نقطة بقيادة الأسهم التي تتداولها غالبا الصناديق الأجنبية، إذ هبطت ثقة المستثمرين الأجانب مع نهاية الأسبوع الماضى بسب تفاقم التوترات السياسية وتزايد التصريحات النارية بين زعيمى الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.
وهوت أرباح عدد من الشركات القيادية المقيدة في بورصة مصر بعد الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة خلال الشهور الأخيرة كما قال محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية الذى يرى أن هناك حالة من القلق في السوق وخاصة بين الأفراد تحسبا لتطبيق أي آليات جديدة للسوق .
وقالت بورصة مصر في بيان صحفي أمس السبت إنها تقدمت بمشروع مشترك مع شركة مصر المقاصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل آلية البيع على المكشوف في السوق ويتضمن نظام البيع على المكشوف قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل.
وتكبد عدد من الأسهم القيادية في السوق تراجعات حادة خلال الخمس جلسات الماضية فهبطت أسهم المجموعة المالية هيرميس وبايونيرز القابضة للاستثمارات بحوالى 10 % وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بحوالى 5 % وشركة بالم هيلز بحوالى 3 % .
وأنهت شركة هيرميس تداولات يوم الاثنين عند مستوى 20.15 جنيه والبنك التجاري الدولي 81.51 جنيه وبايونيرز عند 8.30 جنيه وطلعت مصطفى عند 7.60 جنيه.
وقال النمر إن سهم البنك التجاري يستهدف سعرا عند مستوى 78.5 جنيه وهيرميس 18 جنيها وبايونيرز 7.60 جنيه.
وقال كريم عبد العزيز مدير صناديق أسهم في بورصة مصر إن شهر أغسطس عادة ما يشهد تراجعات كل عام بسبب العطلات وأن أي فرص تسمح لنا بالشراء في السوق نقوم باقتناصها على الفور.
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