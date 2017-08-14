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سيـــاســة
انتهاء التدريب المشترك اليرموك 3 بين مصر والكويت
الإثنين 14 أغسطس 2017 03:19 م
صدقي صبحي يلتقي عددا من ضباط القوات المسلحة
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صدقي صبحي يلتقي عددا من ضباط القوات المسلحة
بدور إبراهيم:
اختتمت فعاليات التدريب المصري الكويتى المشترك ( اليرموك 3 ) والذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية واستمر علي مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب، والتي شهدها الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية المصرية واللواء الركن طيار عبد الله الفودري قائد القوات الجوية الكويتية، تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات التي تهدف الي دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الجوية من الجانبين، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الاهداف المعادية، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة.
وقام قائدا القوات الجوية المصرية والكويتية بتفقد عدد من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، كما تفقدا المعرض الارضي للطائرات، واستمعا إلى شرح تضمن مراحل الإعداد والتخطيط للانشطة والمهام التدريبية المخططة التى تم تنفيذها خلال التدريب ، وأشادا بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التى يتمتع بها الطيارين والأطقم الفنية والتى أظهرت المهارة الفائقة والدقة فى تنفيذ المهام المكلفين بها.
وقد تضمنت المراحل الأولي للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ العديد من طلعات التعارف والاستطلاع للقوات المشاركة، وتنفيذ العديد من طلعات الهجوم والدفاع عن الأهداف الحيوىة بمختلف أساليب القتال الجوي بإشتراك مجموعة من أحدث الطرازات لطائرات الجانبين، والتخطيط لكيفية صد هجوم جوى معادى بالاستفادة من إمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المشتركة وطائرات الإنذار المبكر، بما يسـاهم في تحقيـق أقصى استفادة ممكنـة من التدريب وصقـل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة علي سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.
ونقل الفريق يونس المصري تحية الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للقوات المشاركة فى التدريب ووجة الشكر على الأداء المميز وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون فى التدريبات المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة وان القوات المسلحة حريصة علي تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات الجوية بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.
كما أكد الفريق يونس المصرى علي أهمية التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، تساهم فى تبادل الخبرات والوصول إلي أعلي درجات الإستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والإلتزامات المخططة وغير المخططة التي تسند اليها تحت مختلف الظروف ، مقدماً التحية لقائد القوات الجوية الكويتي وجميع العناصر المشاركة في التدريب الذي عكس مستوي التقارب والتفاهم فى أعمال التخطيط والإشراف والسيطرة والمتابعة طوال مراحل التدريب.
وأعرب اللواء الركن طيـار عبد الله الفودري قائد القوات الجوية الكويتية عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات الجوية المصرية والتي حرصت علي توفير كافة الإمكانات من أجل إنجاح المناورة وتحقيق الأهداف المخططة لها، وأشاد بما تتسم به من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، وأكد أن تدريب اليرموك سيتم توسيع مشاركة القوات به لما يمثله من أهمية كبيرة لكلا البلدين.
القوات المسلحة
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